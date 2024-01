Tenente, uma aposta de Bolsonaro em Dourados

A missão dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos deputados federais Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira é transformar o desconhecido Guto Nantes, tenente da reserva e corretor de imóveis, em forte candidato a prefeito de Dourados. O primeiro passo foi Nogueira assumir a presidência municipal do PL para coordenar a campanha de Guto.

Bolsonaro não quer apenas um Guto competitivo. Ele quer vê-lo eleito prefeito do maior colégio eleitoral do interior de Mato Grosso do Sul. E se for preciso, Bolsonaro está disposto a desembarcar em Dourados, gravar vídeos e fazer live para incrementar a campanha de Guto.

Ele recebeu Guto em Brasília juntamente com Pollon para tratar da candidatura a prefeito de Dourados. Bolsonaro vê Dourados como um polo estratégico político pela concentração de uma grande parcela do eleitorado conservador.

A orientação de Bolsonaro é trabalhar para não dividir com o atual prefeito Alan Guedes (PP) o eleitorado da direita. Guedes está de olho no eleitorado bolsonarista e conta com a influência da senadora Tereza Cristina (PP), que foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro.

Guto aproveitou a reunião com Bolsonaro para explorar em suas redes sociais a sua pré-candidatura a prefeito. O ex-presidente até gravou um vídeo falando do seu apoio ao nome de Guto.

Em suas redes sociais, Guto destacou o aval de Bolsonaro em favor de sua pré-candidatura para Dourados eleger um político de direita.

Mas não era bem esse o plano de Rodolfo Nogueira. A intenção dele é apoiar a reeleição de Alan Guedes, filiado a um partido bolsonarista. Só que a recomendação de Bolsonaro é para enfrentar Guedes com força nessa campanha eleitoral.

