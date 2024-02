Tentativa de furto provoca explosão em subestação de energia

Por volta das 4h30 desta segunda-feira (5), moradores da região da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) se assutaram com o clarão e as chamas provocados pela explosão da Subestação Progresso, da Energisa, localizada ao lado do Terminal Morenão.

O motivo da explosão foi tentativa de furto de cabos e o autor, homem ainda sem identificação, morreu carbonizado.

Em nota, a concessionária de energia elétrica afirmou que houve um "curto-circuito dentro da subestação. Mesmo com avisos no entorno alertando sobre equipamentos de alta tensão, houve a tentativa, que terminou na morte de uma pessoa. A Energisa lamenta o ocorrido e abrirá investigação para apurar os fatos através dos órgãos competentes".

Inaugurada em março de 2022, a Subestação Progresso atende mais de 81 mil pessoas na região.

Falta de energia

A concessionária informa ainda que houve interrupção de energia na região, sendo totalmente restabelecida às 6h36 desta segunda-feira (5). A situação impactou em bairros próximos.

Além disso, pacientes do Hospital Universitário também relataram a falta de energia, causada pela explosão. A assessoria do hospital afirma que não houve incidente provocado pela falta de energia e cirurgias e atendimentos serão mantidos.

Durante o período sem energia, setores de urgência operaram com geradores, e agora, todos os setores estão em funcionamento.

Trânsito

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) confirmou o comprometimento do funcionamento dos semáforos na região até a estabilização da rede elétrica. As vias principais continuaram com o funcionamento do semáforo normalmente.