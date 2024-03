Terça-feira é de calor intenso e tempestades para Mato Grosso do Sul

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê que nesta terça-feira (19) o calor intenso persistirá, acompanhado por baixos níveis de umidade relativa do ar. Uma massa de ar quente e seco contribuirá para um aumento significativo da temperatura durante o dia, mantendo os valores acima da média em grande parte do estado.

Essas condições meteorológicas podem impactar a saúde da população, aumentando os riscos à saúde. Por esse motivo, o Cemtec recomenda a ingestão frequente de líquidos, evitar a exposição direta ao sol durante os períodos mais quentes e secos do dia, aplicar protetor solar e optar por uma dieta mais leve e saudável.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade para Mundo Novo, localizado no extremo sul do estado. Já para o leste de Mato Grosso do Sul o alerta é de chuvas intensas variando de 20 a 50 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Em Campo Grande, a temperatura começará em 25°C, alcançando os 35°C ao longo do dia. Já em Dourados, a mínima será de 24°C, com máxima de 37°C. Nas regiões Sul-Fronteira e Leste, Ponta Porã e Anaurilândia terão uma manhã de 24°C, chegando a 35°C e 36°C, respectivamente. Iguatemi, no Cone-Sul, oscilará entre 25°C e 35°C.

No Bolsão, Paranaíba iniciará o dia com 25°C, atingindo os 34°C como máxima, enquanto Três Lagoas registrará 26°C pela manhã e 36°C à tarde. Na região Norte, Coxim terá 24°C no início do dia, alcançando 36°C posteriormente.

Em Corumbá, no Pantanal, as temperaturas variarão entre 28°C e 37°C, enquanto Aquidauana, na mesma região, terá mínima de 26°C e máxima de 38°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, experimentará as temperaturas mais altas do dia, com mínima de 29°C e máxima de 40°C durante os períodos mais quentes.

*Com informações: Cemtec e Inmet