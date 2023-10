Terça-feira tem previsão de tempo estável, com temperaturas altas em Mato Grosso do Sul

Nesta terça-feira (17) a previsão é de tempo estável, com variação de nebulosidade no Estado. As temperaturas serão altas e não estão descartadas chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões Sudeste e Leste do Mato Grosso do Sul (MS).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), este cenário de instabilidade ocorre devido ao aquecimento diurno, transporte de umidade e uma área de baixa pressão que se forma na Argentina. As mínimas no Estado ficam entre 23°C e 25°C, podendo ter máxima de até 42°C.

Também se espera baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40% e ventos que podem de forma pontual ficar acima de 60 km por hora. Campo Grande tem previsão de mínima de 26°C e máxima de 34°C. Já em Dourados fica entre 25°C e 38°C. Para região do Pantanal, em Corumbá, a máxima chega a 39°C, com mínima de 25°C.

Continue Lendo...

Na região Norte, em Coxim, a máxima fica em 40°C, com mínima de 25°C. Já em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai, mínima será de 25°C, com máxima de 34°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Cemtec