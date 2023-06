Terceira edição do Interagro reúne renomadas figuras nacionais

O 3º encontro de Integração Tecnológica do Agronegócio (Interagro) do estado do Mato Grosso do Sul começou na noite de ontem (22) e vai até o sábado (24).

Entre as atrações está o comentarista político da CNN, Caio Coppolla; o diretor técnico da Confederação da agricultra e pecuária do Brasil (CNA), Bruno Lucchi; a ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRA), Teresa Vendramini e a pesquisadora da Embrapa Pantanal, Sandra Aparecida Santos, que participam de uma rodada de entrevistas.

Durante a manhã de hoje, Caio Coppolla palestrou sobre as realidades, narrativas e perspectivas do Brasil e o Agronegócio em 2023. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Marcelo Bertoni, ressalta a impotância do evento para s produtores rurais. "O evento agrega informação e tecnologia que é importante para o produtor se sentir mais seguro para próxima safra e pelos próximos anos do Brasil."

A vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas e presidente da Comissão das Mulheres da CNA, Stéphanie Ferreira comenta sobre o atual cenário que as mulheres vivem no setor agropecuário. "Estamos vivendo uma outra página no agro. Chegou o momento das mulheres assumirem cargos de liderança na tomada de decisões, nem a frente nem atrás, ao lado dos homens do campo", afirmou.

A 3ª edição do Interagro fechará com a premiação do 2º Prêmio de Agrojornalismo SRCG e com a novidade do 1º Prêmio Agro Estudantil do Sindicato rural de Campo Grande, em que estudantes de nível médio, graduação e pós-graduação poderão submeter resumos de trabalhos científicos, que tenham ligação direta ou indireta com a agropecuária, a fim de melhorar o desenvolvimento do setor.