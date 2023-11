Terceira edição Prosa & Violão será em homenagem artistas negros

Neste sábado (25), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) realiza a terceira edição do encontro musical e literário Prosa & Violão, com vistas a reunir alunos do curso de violão da Plataforma Cultural e também o público em geral para apresentações de música e declamações de poemas.

Nesta edição, o evento será alusivo ao mês da Consciência Negra, homenageando músicos e escritores negros. No local, haverá violões e microfones que estarão à disposição dos participantes que desejarem tocar, cantar ou declamar.

“A ideia deste sarau é reunir não apenas os alunos da Plataforma, mas também outras pessoas para que possam interagir e trocar ideias, além é claro, de promover um espaço para que estes aspirantes a músicos e apaixonados por literatura possam mostrar o seu talento”, afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo.

Os interessados em participar da 3ª edição do Prosa & Violão podem se inscrever antecipadamente através do WhatsApp (67) 998201-5540 / (67) 99280-1283 ou durante o início do evento.

O Prosa & Violão será às 18h, na Plataforma Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3015, Centro.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande