Terceira Jornada da Coluna integra diversas áreas da saúde

Em abril, Mato Grosso do Sul irá receber a Terceira Jornada de Endoscopia de Coluna evento que contribui para a formação médica especializada para cirurgias e tratamentos. O CTC-MS é um dos seis centros especializados em endoscopia de coluna do país e receberá alunos da Universidade de São Paulo (USP) para uma semana de aprendizados.

No Consultório CBN desta quarta-feira, o ortopedista Marcel Peres explicou sobre a importância do procedimento minimamente invasivo. "A gente reunir colegas de diversas áreas da saúde, grandes especialistas do Brasil, que vem nos trazer a sua experiência em cada área, então para nós é um grande prazer".

De acordo com o ortopedista, para esta edição haverá novidades. Após realizarem uma cirurgia ao vivo na Segunda Jornada, agora as aulas deixarão de ser "engessadas" para realização práticas, com casos clínicos. A proposta é permitir momentos em que os alunos tirem dúvidas, além de maior integratividade com demais áreas, como fisioterapia e educação física.

Entre os principais tópicos abordados estão o manejo pré-operatório do paciente e as técnicas modernas mais recomendadas para procedimentos.

Além disso, como centro de referência da USP, o CTC-MS emitirá certificado de horas para alunos da área da saúde que participarem do evento. A Terceira Jornada de Endoscopia de Coluna ocorre no dia 13 de abril.

