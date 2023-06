Tereza Cristina é uma das opções a disputar a Presidência da República

A senadora Tereza Cristina (PP) disse estar em seu plano disputar a Presidência da República nas eleições de 2026 caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fique inelegível. Ela falou sobre ser presidente do Senado, fechando com chave de ouro a sua militância política. Agora, quanto disputar ao governo do Estado, nem pensar. Isso não faz parte do seu projeto político. Ela deve apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel (PSDB).

Em conversas informais, Tereza reconhece ser um dos principais nomes da direita para enfrentar a possível candidatura do presidente Lula à reeleição. Até o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI) já admite preparar o nome de Tereza, se Bolsonaro for impedido de concorrer à eleição. Para ganhar maior visibilidade política, ela está criando o Instituto Vetor em São Paulo para promover debates de grandes temas nacionais. Esse instituto poderá abrir o caminho para Tereza entrar na corrida presidencial.Mas tudo, lógico, vai depender da situação de Bolsonaro.

Todo movimento está sendo feito com cuidado para evitar precipitação. Tanto a direita quanto a esquerda está de olho no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que começou ontem a julgar o processo do PDT para tornar o ex-presidente inelegível, por causa das críticas às urnas eletrônicas em reunião com embaixadores. Os ministros começarão a votar na próxima terça-feira. Ontem foi a leitura do parecer do relator e a manifestação dos advogados e da da Procuradoria-Geral da República.

