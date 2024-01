Termina amanhã prazo de pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino

Nesta quinta-feira (4) termina o período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino(REE). Para não correr o risco de ficar sem vaga, ou não ser atendido na escola desejada é importante se apressar. O cadastro pode ser realizado de forma digital ou presencial.

Alciley Lopes, coordenador da Central de Matrículas da Rede Estadual de Ensino explicou que quem faz o cadastro nesta primeira etapa tem mais chance de ficar com a primeira das três escolas indicadas na pré-matrícula.

“Considerando a experiência dos últimos anos, aquelas pessoas que realizam o seu cadastro agora tem até 70% de chance de ser atendida na primeira escola escolhida”.

Os pais e responsáveis das crianças e adolescentes que desejam ingressar nas escolas estaduais, ou daqueles que já são alunos, devem acessar o portal e preencher os dados necessários.

A pré-matrícula também pode ser feita por telefone fixo para fixo (0800-647-0028); de celular para fixo (3314-1212) ou diretamente na sede da Central de Matrículas, na Rua Joaquim Murtinho, n. 2.612, Bairro Itanhangá Park.

A lista de estudantes designados será divulgada no dia 7 de janeiro, e após a designação a família tem entre os dias 8 e 12 de janeiro para ir até a escola efetivar a matrícula, com os documentos obrigatórios que estão no pedido de pré-matrícula.

Calendário Escolar

O ano letivo de 2024 começa no dia 21 de fevereiro e o término das aulas está marcado para 13 de dezembro de 2024. O recesso escolar acontecerá entre os dias 17 e 31 julho, conforme o calendário divulgado pela Secretaria. Acompanhe a entrevista completa.