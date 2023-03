Termina hoje o prazo para inscrições no FIES 2023

Termina hoje, o prazo para inscrição do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Os interessados no financiamento estudantil devem se inscrever até as 23h59. O resultada da classificação será divulgado no dia 14 de março.

Podem se candidatar as bolsas estudantes que fizeram alguma edição do Enem a partir do ano de 2010 e tiverem média aritmética igual ou acima de 450 pontos, e não zeraram a redação.

Os candidatos precisam comprovar também que te tem renda familiar de até três salários mínimos.

A edição Fies 2023, 1º Semestre irá oferecer 67.301 vagas, de acordo com o Ministério da Educação. Os candidatos poderão escolher entre 1.389 instituições de ensino privada por todo o país.

Para consultar e se inscrever, basta acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e clicar em “Consultar oferta de vagas”. As vagas disponíveis podem ser filtradas por estado, município e nome do curso. É possível escolher a intuição de ensino e local de oferta.

O FIES é um programa do Ministério da Educação (MEC), instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa. A partir de 2018, o FIES possibilita juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. O financiado começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente.