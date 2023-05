Termina nesta quarta-feira prazo para inscrições em cursos à distância pela Uems

Termina nesta quarta-feira (31), o prazo para as inscrições para seleção de cursos à distância da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems). Entre eles estão licenciatura em Pedagogia e licenciatura em Ciências Sociais. Esta é uma parceria com o Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A inscrição no processo seletivo é gratuita e os cursos ofertados não possuem cobrança de mensalidade. Elas podem ser feitas pela internet até 31 de maio pelo Link. https://candidato.uems.br.

O Sistema UAB em parceria com a UEMS está ofertando 210 vagas no Curso de Licenciatura em Pedagogia e 168 vagas no Curso de Licenciatura em Ciências Sociais. O processo seletivo destina-se ao candidato que tenha feito o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) nos anos de 2013 a 2022. Os resultados do processo seletivo serão válidos somente para ingresso no ano letivo de 2023-2024.

As graduações estão disponíveis nos seguintes polos UAB/UEMS:

Ciências Sociais: Água Clara; Aparecida do Taboado; Bataguassu; Bela Vista; Camapuã; Costa Rica; Japorã; Miranda; Paranhos; Porto Murtinho e São Gabriel do Oeste.

Pedagogia: Aparecida do Taboado; Bataguassu; Bela Vista; Camapuã; Costa Rica; Japorã e Paranhos.

A oferta dos cursos de graduação a distância visa primordialmente ampliar e interiorizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade no Brasil, bem como incentivar a formação de professores das redes públicas de ensino que não tenham a habilitação legal exigida para o exercício da função (licenciatura).

Os cursos serão ofertados na modalidade a distância, com momentos presenciais obrigatórios para estudos e avaliações, de acordo com cronograma divulgado no início de cada semestre letivo, podendo ser agendados outros momentos presenciais para atividades como: aulas práticas, plantões e seminários, entre outros, conforme necessidade do curso.

O edital com mais informações está disponível em www.uems.br/Editais/detalhes/10-1.

Informações sobre o processo de inscrição estão disponíveis nos links: www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind e www.uems.br/diretoria/ded

*Com informações de Comunicação Uems