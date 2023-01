Termina terça-feira o prazo para pagar IPTU com desconto

Desde de o dia 1º de dezembro, a Prefeitura de Campo Grande começou a encaminhar, via Correios, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxa do exercício 2023, que garantem desconto de até 20% (vinte por cento) no pagamento à vista, aos contribuintes que não tenham para com a Fazenda Pública Municipal débitos de qualquer natureza, inscritos em Dívida Ativa e que o pagamento seja efetuado até 10 de janeiro, próxima terça-feira. Aos que optaram pelo parcelamento, a Prefeitura ampliou o prazo para até 12 meses, com o vencimento da 1ª parcela também para o dia 10 de janeiro. A Prefeitura de Campo Grande unificou o atendimento dos serviços oferecidos aos contribuintes em um mesmo local. A Central do IPTU foi migrada para a Central de Atendimento ao Cidadão, que está localizada na Rua Marechal Rondon Cândido Mariano, nº 2.655 – Centro, com atendimento das 8h às 16h.O novo local possui ampla estrutura . Com 22 guichês destinados ao atendimento aos contribuintes, que irão realizar desde a simulação de pagamentos, emissão de guias, extratos e certidões, além de orientação sobre os serviços. Outra novidade é a ampliação do teleatendimento, que hoje conta com 50 atendentes. O contribuinte poderá, de onde estiver, solicitar os mesmos serviços que são oferecidos na CAC.Central de Atendimento ao Cidadão – Rua Marechal Rondon Cândido Mariano, nº 2.655 – Centro

Telefone para informações: 67 4042-1320 ou 156 – opção 1 WhatsApp: 67 98478-8873 ou 67 98471-0487

Com informações da Prefeitura de Campo Grande