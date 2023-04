Terminal Rodoviário prepara "operação" especial para a Páscoa

Mais de seis mil pessoas devem viajar entre quinta (6) e sexta-feira (7) por meio de ônibus. Por isso, a Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande preparou uma organização especial para atender os passageiros do Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale.

Segundo a concessionária, durante todo o feriado de Páscoa, até dia 10 de abril, a previsão de tráfego é de mais de 23 mil passageiros pelo terminal. Os principais destinos são: São Paulo, Cuiabá, Goiânia, Brasília e Corumbá.

Para atender aos clientes, a empresa repassou dicas e recomendações aos passageiros. Ônibus extras serão disponibilizados para atender a demanda de passageiros, caso necessário.

Recomendações e dicas

Escolha o transporte rodoviário regular: somente ao embarcar nos terminais oficiais, os passageiros viajam com total segurança, que asseguraram todos os direitos em lei e não há risco da viagem ser cancelada em cima da hora;

No Terminal Rodoviário de Campo Grande, há áreas de espera e centros de conveniência com restaurantes, lojas, serviços e várias outras comodidades, para o conforto dos passageiros;

Caso não seja possível realizar a compra online, antes de se deslocar ao terminal rodoviário entre em contato com a empresa de ônibus que deseja viajar para checar a disponibilidade de passagens e opções de datas e horários;

Se apresentar algum sintoma relacionado à Covid-19, entre em contato com a empresa e remarque a sua viagem. O passageiro rodoviário tem prazo de até um ano para remarcar a data da sua passagem;

Atenção com os documentos: todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto;

Para viajar desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos precisam de autorização. Para informações, acesse o link;

São permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos demais passageiros. Recomendação é que haja a identificação das bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone;

É importante chegar ao terminal com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário marcado na passagem;

A remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus;

Para mais informações, acesse o site da Socicam.