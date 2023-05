Termo promove cruzamento de dados entre IBGE e a SES

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) firmou um Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O documento foi assinado nesta quarta-feira (10) pelo governador do estado, Eduardo Riedel, e demais autoridades de saúde durante o 1° Workshop - Construir Inteligência Gestora pelas Análises de Dados, no auditório do Bioparque Pantanal.

Essa é a primeira vez no Brasil em que o IBGE realiza um convênio como esse, de acordo com a secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone. "Esse evento é pioneiro no país e acontece através da iniciativa do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, onde nós começamos um trabalho que é o Cieges, Centro de Inteligência Estratégica para a Gestão Estadual do Sus, e essas centrais provocam todas as instituições para captar mais informações. Hoje assinam esse termo para que as informações do IBGE auxiliem na tomada de decisão".

De acordo com o Superintendente do Instituto em MS, Mário Alexandre De Pinna Frazeto, são diversos tipos de informações para auxiliar os agentes de saúde. "Tudo que nós coletamos no Censo Demográfico agora está a disposição da secretaria. Dados como escolaridade, renda, deficiências e comobidades, além de muitas outras. A partir disso, prefeitos e secretários podem acessar o sistema e usarem os dados para gestão".

Secretário de atenção primária à saúde do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes, que foi o palestrante no 1° Workshop - Construir Inteligência Gestora pelas Análises de Dados, destacou a importância das informações para a saúde pública e o papel dos gestores. "Os estados e a União possuem um papel na capacidade de estruturar e organizar esses dados em tudo aquilo que se faz dentro do Sus, para que esses dados se transformem em informações úteis para a tomada de decisão. Os dados, em saúde pública, são estratégicos até para a economia nacional, porque existe grupos públicos e privados que tem o interesse em saber da situação da saúde da população".

Ao final do evento, o Governador do Estado, Eduardo Riedel, falou também sobre a iniciativa. "Quando a gente cruza os dados do IBGE com os dados das prefeituras e secretarias, a gente passa a ter mais qualidade para atuar. É uma iniciativa inédita, mas necessária, devemos continuar desenvolvendo medidas para melhorar a saúde".