Termômetros podem chegar aos 38°C nesta quarta-feira

Com sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul, o tempo segue firme nesta quarta-feira (11). De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que atua como bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens e favorecendo o tempo quente e seco.

É importante que, para manter a saúde em dia, a população beba bastante líquido, evite exposição ao sol e umidifique os ambientes. “As condições meteorológicas previstas, de tempo quente e seco, tornam o ambiente atmosférico favorável para a ocorrência de incêndios florestais”, acrescenta o órgão. Fogo não deve ser ateado em nenhuma situação.

Os termômetros em Campo Grande marcam 25°C inicialmente e chegam aos 37°C ao longo do dia. Em Dourados, a mínima é de 20°C e a máxima de 39°C. Nas regiões Sul-Fronteira e leste, Ponta Porã e Anaurilândia amanhecem com 22°C e atingem máximas de 35°C e 38°C, respectivamente.

Em Paranaíba, no Bolsão, os valores variam entre 20°C e 37°C; Três Lagoas, na mesma região, tem mínima de 21°C e máxima de 38°C. Na região norte, o município de Coxim registra 23°C inicialmente e chega aos 38°C nos horários mais quentes.

Nesta quarta-feira, as temperaturas mais altas podem chegar aos 40°C em duas regiões do Estado: sudeste e Pantanal. No sudeste, Porto Murtinho tem mínima de 26°C; na região pantaneira, Aquidauana inicia o dia com 22°C.

*com informações do Governo do Estado