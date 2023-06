Tesouro Nacional também indica rombo nas contas da prefeitura

Depois de o advogado Márcio Almeida e o Tribunal de Contas do Estado terem identificado rombo de quase R$ 400 milhões nas folhas salariais dos servidores da Prefeitura da Capital, agora foi a vez do Tesouro Nacional constatar o problema.

As distorções foram verificadas por meio da análise da Declaração das Contas Anuais (DCA) encaminhada ao Tesouro Nacional pela prefeitura. Existem indícios de que pode ter ocorrido fraude no encaminhamento da documentação.

Por conta desse erro, a análise do índice Capag (Capacidade de Pagamento) da Prefeitura de Campo Grande está suspensa.

De acordo com o Tesouro Nacional, a inconsistência constatada compromete o cálculo do indicador de poupança corrente, que é apurado com base na receita corrente ajustada dos anos de 2020, 2021 e 2022. O erro ocorreu na prestação de contas de 2021.

Em função da inconsistência dos dados, a diferença na prestação de contas pode atingir R$ 371.701.854,40, coincidentemente semelhante ao montante apurado em auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) na folha do funcionalismo do município de Campo Grande, na ordem de R$ 380 milhões, e do advogado Márcio Almeida.

Por outro lado, Campo Grande ficou entre as três Capitais com a pior avaliação do Tesouro Nacional no quesito Transparência. Na 24ª posição, ficou à frente apenas de Macapá, no Amapá, e Belém do Pará.

Em Mato Grosso do Sul, Campo Grande está na 63ª posição entre os 79 municípios. Paraíso das Águas aparece em primeiro lugar e Dois Irmãos do Buriti em último. Em nível nacional, a Capital aparece na posição 4.082 entre os 5.568 municípios.

