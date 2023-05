"Falha de geração de arquivo" e não "folha secreta", explica deputado

O deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD), ex-secretário de Finanças de Campo Grande, se disse extremamente surpreso com o relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), divulgado no mês passado após fiscalização nas contas da Prefeitura da Capital. Para ele, não existe 'folha secreta' no pagamento de servidores públicos da capital.

Durante entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, o parlamentar destacou que o município de Campo Grande tem o 3º menor índice de endividamento do país e que, ao deixar o cargo, em abril do ano passado, havia nos cofres públicos da Capital 892 milhões de reais.

Pedrossian Neto também falou sobre os projetos apresentados neste ano na Alems e as bandeiras do primeiro mandato como deputado estadual. Uma delas é a Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de MS, criada para defender o orçamento dos hospitais a partir de políticas públicas com regras a serem cumpridas pelas instituições.

Assista abaixo à integra da entrevista realizada nesta sexta-feira (5):