Testes para detecção de Covid-19 seguem disponíveis nas Unidades Básicas e de Saúde da Família

De segunda a sexta-feira, o teste para detecção da Covid-19 é disponibilizado nas 74 unidades básicas e de saúde da família distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos do Município de maneira gratuita e por demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio. Atualmente, mais de 20 locais realizam o teste em horário estendido. Aos sábados e feriados, a testagem acontece somente nas unidades de plantão referenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

“Com o diagnóstico feito em tempo oportuno, nós quebramos a cadeia de transmissão do vírus, porque esse individuo passará a cumprir o período de isolamento e deixará de circular, reduzindo assim os riscos de se ter uma contaminação cruzada. Portanto, é fundamental que a pessoa que esteja com sintomas procure uma unidade para realizar o teste’, destaca o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, reforça a importância das pessoas realizarem o testes em caso de sintomas gripais.

Para orientar o usuário sobre onde buscar atendimento, a Sesau disponibiliza uma plataforma onde é possível localizar a unidade de saúde mais próxima. Basta digitar o CEP ou endereço de residência.

O teste é recomendado para pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, coriza, febre e dor de cabeça. No caso do teste de antígeno, o resultado fica disponível em no máximo 20 minutos. Quem tiver o resultado positivo já tem a orientação e encaminhamento para unidade de saúde de referência para atendimento.

O paciente sintomático conta ainda com o serviço de Teleantedimento da Sesau, onde ele pode entrar em contato pelo número 2020-2170 e receber orientações de um profissional sobre as medidas de prevenção e onde buscar atendimento, caso seja necessário. O serviço funciona diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Prevenção

A Sesau reforça as orientações à população sobre os cuidados e formas de prevenção à Covid-19. A higiene pessoal e etiqueta respiratória, associada à vacinação, continuam sendo as principais formas de evitar o contágio pelo coronavírus.

Seguindo também as orientações da Prefeitura Municipal quanto ao uso de máscaras, quem apresentar sintomas respiratórios, como coriza e tosse, por exemplo, deve retomar o uso do equipamento de proteção individual.

Cobertura Vacinal

Outro aliado de grande valor no combate à infecção, é a vacinação, que além de prevenir a contaminação pelo vírus, faz com que, quem ainda assim seja infectado tenha sintomas leves, não sendo necessário que suporte hospitalar. Atualmente, a Capital conta com mais de 80% de sua população com o esquema vacinal completo. O calendário pode ser conferido no site: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.

Com informações de Prefeitura de Campo Grande