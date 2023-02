Primeiro dia carnaval, as escolas de samba estão a todo vapor nos últimos preparativos para o desfile, que este ano será nos dias 20 e 21 (segunda e terça-feira ) na Praça do Papa. E mesmo na correria dos barracões, nós recebemos aqui no estúdio o cavaquinista e intérprete oficial da Escola Unidos do Bairro Cruzeiro, Tim da Vila. Assista: