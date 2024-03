Time de Milei na equipe de Adriane Lopes

Já é visível nas redes sociais a mudança de postura da prefeita Adriane Lopes (PP) ao se apresentar como única representante da direita na disputa pela Prefeitura de Campo Grande. Ela aparece de verde e amarelo, mesmo símbolo dos bolsonaristas, para defender os seus ideais políticos.

Essa mudança de postura de Adriane já pode ser sinal da participação dos marqueteiros do presidente Javier Milei, da Argentina. Milei foi eleito se apresentando como candidato da direita, defendeu o legado político do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Continue Lendo...

Milei foi um candidato antissistema, derrotando o peronismo que comandava Argentina por muitos anos. Em sua campanha eleitoral, defendeu os costumes, declarando-se contra aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo e defensor de Israel. Esse foi, também, o discurso de Bolsonaro na sua campanha eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse time de Milei será responsável pela transformação política de Adriane Lopes. Ela é evangélica e defensora dos costumes. Agora já diz que é candidata da direita e terá de fazer declaração pública de assuntos polêmicos contra o aborto e casamento homoafetivo. É um assunto que geralmente os políticos não gostam de discutir.

Mas Adriane, sempre cautelosa e não gosta de bola dividida, vai ter que encarar esse tema de frente com orientação dos marqueteiros de Milei.

Por enquanto, Adriane é a única da direita em busca do voto do eleitor conservador de Campo Grande. Essa direita pode dividir se o PL de Bolsonaro realmente lançar um candidato a prefeito. O partido tem alguns nomes em evidência. Um deles é o deputado estadual João Henrique Catan. Ele é um bolsonarista na sua essência. Bolsonaro até falou em seu nome para prefeito de Campo Grande. O ex-presidente já citou, também, o deputado estadual cassado Rafael Tavares, que era do PRTB. Ele perdeu o mandato porque o partido não cumpriu a regra de lançar 30% de candidatas mulheres.

Tavares foi levado a Bolsonaro pelo ex-deputado estadual Capitão Contar, ainda sem filiação no PL.

Confira na íntegra: