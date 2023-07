"Tiras de filé ao Curry Vermelho" conheça a receita típica colombiana

Aterrissando em Bogotá, capital da Colômbia o Chef Paulo Machado traz a culinária colorida e deliciosa do país vizinho ao Brasil.

Tiras de filé ao Curry

Ingredientes

300 g de filé-mignon cortado em tiras (emincé)

Sal a gosto

1 colher (sopa) de azeite de oliva extra virgem

1/2 cebola picada

100 gr de cogumelo paris fresco em lascas

1/2 abobrinha ralada grossa

1 colher (sopa) de pasta de curry vermelho

3 colheres (sopa) de açúcar mascavo

3 colheres (sopa) de shoyu

1 xícara de leite de coco

Gergelim branco ou preto a gosto

Cebolinha e coentro picados a gosto

Modo de preparo:

Tempere a carne com sal a gosto e reserve. Em uma panela com o azeite, frite a cebola até murchar. Junte os cubos de filé-mignon e frite, em fogo alto, até dourar ligeiramente.

Acrescente a abobrinha, cogumelos e refogue por um minuto. Adicione a pasta de curry vermelho, o açúcar e o shoyu e misture bem. Junte o leite de coco aos poucos, mexendo sempre. Cozinhe por 30 minutos, decore com a cebolinha e o coentro picados e o gergelim.