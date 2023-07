Tiroteios realizados em festas de Corumbá deixa duas pessoas feridas

Durante duas festas diferentes que aconteceram entre a noite de sábado e madrugada deste domingo, em Corumbá, dois jovens, de 19 e 22 anos, foram baleados em tiroteios que aconteceram nesses eventos. A vítima mais jovem está em estado grave após ter sido atingida por disparo no pescoço. Em nenhum dos casos foi possível prender os suspeitos e as armas também não foram localizadas.

No bairro Cristo Redentor, conforme relato à polícia, ocorria uma festa julina de bairro e já na madrugada de domingo (16), um homem passou a realizar disparos a revelia em direção a um grupo de pessoas que se preparava para ir embora. Em um desses disparos, a bala atingiu a perna esquerda de um homem de 22 anos.

O atirador usava boné e camisa de cor preta. Por conta do pânico causado pelos tiros, houve correria. Depois que uma pessoa foi atingida, o suspeito fugiu. O jovem foi encaminhado para a UPA em Corumbá. Ele alegou às autoridades que não conhecia o atirador. Rondas foram feitas pela Polícia Militar na região da festa, mas ninguém foi encontrado.

Em outra parte da cidade, no bairro Cravo Vermelho, também na madrugada de domingo, centenas de pessoas estavam reunidas na quadra de esportes do bairro. Houve uma briga entre um jovem de 19 anos e outra pessoa, não identificada à polícia. O motivo da briga ainda está sendo apurado.

Os dois chegaram a trocar socos e um deles sacou uma arma e fez alguns disparos. O homem de 19 anos foi atingido no peito e no pescoço. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser internado no CTI da Santa Casa de Corumbá e seu quadro de saúde ainda é grave.

Um familiar da vítima apontou à Polícia Militar que havia uma festa na quadra de esportes do bairro Cravo Vermelho I. No momento do disparo, outras pessoas estavam próximas do local.

Ambos os casos foram registrados como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Inquéritos vão ser instaurados para averiguar a autoria dos disparos e tentar prender os suspeitos. Nesta semana, testemunhas serão ouvidas e câmeras de segurança na região podem ajudar os investigadores.