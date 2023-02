Titular da Sisep garante recurso emergencial para o Lago do Amor

Após mais de um mês desde a chuva intensa que caiu sobre a capital e desmoronou parte da calçada do Lago do Amor, os transtornos seguem atrapalhando moradores e pessoas que frequentam a região, como os estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Desde o dia 4 de janeiro, quando a água do lago transbordou, invadindo parte do asfalto e da calçada, a gestão municipal está projetando um plano de reparos. Na data, o professor de Engenharia Ambiental da UFMS, Ariel Gomes Ortiz, afirmou que, além do volume da chuva, a situação aconteceu por causa do assoreamento do Lago.

Conforme o secretário Domingos Sahib Neto, que está à frente da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) desde o último mês, os recursos para a obra serão captados em caráter emergencial, para acelerar o processo de reconstrução do trecho.

Confira na entrevista completa: