TJD pede esclarecimentos à CBF sobre indicação de Petrallás

Em meio à polêmica escolha de Estevão Petrallás como administrador interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), o Tribunal de Justiça Desportiva do estado (TJD-MS) solicitou esclarecimentos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a escolha de comandante.

O despacho foi assinado pelo procurador geral do TJD-MS, Adilson Viegas de Freitas Júnior, e encaminhado ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Segundo o presidente do tribunal desportivo, Patrick Hernands, o motivo da solicitação é apurar possíveis irregularidades na nomeação de Petrallás, que foi apontado pela CBF como vice-presidente da FFMS.

“Ele foi eleito na chapa do [Francisco] Cezário, mas não estava presente na cerimônia de posse. Isso para algumas pessoas pode ser uma nulidade. Para outras pessoas pode ser apenas um ato que, ele não compareceu, mas como ele foi eleito, não é uma nulidade”.

Ainda, de acordo com Hernands, o pedido é por uma resposta definitiva. “A CBF pode nomear qualquer pessoa. Então, é só esclarecer e evitar problemas e prejuízos”.

Além de esclarecimentos, o TJD-MS solicita que, caso seja encontrada alguma irregularidade, a CBF "indique outro vice-presidente, a fim de estabilizar o caos instalado na Federação e normalizar as competições que se avizinham para que tenham sua regular tramitação".

Antes do pedido de esclarecimentos por parte da CBF, 16 clubes de Mato Grosso do Sul assinaram um documento afirmando que são contrários à nomeação de Estevão Petrallás. Segundo dirigentes, ele tem relação próxima a Cezário, o que inviabilizaria uma mudança de rumos no futebol estadual.

NO COMANDO

Na tarde de terça-feira (28), Petrallás concedeu entrevista coletiva e já falou como presidente da FFMS. Durante a conversa com os jornalistas, o comandante informou que deixou a presidência do Conselho Deliberativo do Operário Futebol Clube, falou de sua nomeação pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, rebateu críticas à sua indicação. Ele destacou ainda o que pretende fazer para contribuir com o futebol sul-mato-grossense.

Além de prometer uma gestão compartilhada com os clubes, Petrallás se comprometeu a alterar o estatuto da federação para impedir mandatos tão duradouros quanto o de Cezário, que ficou 26 anos no poder. “Ninguém vai mais se perpetuar na federação. São quatro anos, talvez três, com direito no máximo à eleição e reeleição”, afirmou.

PRESIDENTE SEGUE PRESO

O presidente licenciado da FFMS, Francisco Cezário segue preso acusado de corrupção. Ele não compareceu ao Ministério Público Estadual para prestar depoimento, de terça-feira (28).

O advogado de Cezário, André Borges, explicou o posicionamento do cliente. “Ele exerceu um direito constitucional. Informou ao Ministério Público que ficaria em silêncio no depoimento marcado para o dia de ontem. Isto significa que ele estará à disposição do Poder Judiciário assim que for processado para prestar os devidos esclarecimentos”.

Cezário e outros 6 investigados na Operação Cartão Vermelho, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), ligado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) estão presos há mais de uma semana, desde o dia 21 de maio.

