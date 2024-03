TJMS supera meta de julgamentos em fevereiro

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) registrou um índice de 102,83% de julgamentos em relação aos novos casos distribuídos. Isso significa que o Tribunal não apenas solucionou a demanda do mês, mas também avançou na resolução de processos pendentes.

Ao todo, foram 7.042 processos finalizados, divididos em 1.199 decisões monocráticas (tomadas por um único desembargador) e 5.843 decisões colegiadas (por Câmaras Cíveis e Criminais). Esse resultado supera significativamente o mesmo período do ano anterior, quando o índice foi de 91,97%.

Distribuição e acompanhamento de processos

Em fevereiro, 6.848 novos processos e recursos internos ingressaram no Tribunal, demonstrando a constante demanda por justiça. Esse número se aproxima do total registrado em fevereiro de 2023 (6.962).

O mês começou com 12.955 processos em andamento e terminou com 12.709. Para alcançar esses resultados, o TJMS realizou 24 sessões de julgamento presencial em fevereiro, com 192 pedidos de sustentação oral.

*Com informações do TJMS