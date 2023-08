Todo mundo conversa com todo mundo e tudo fica na especulação

O que mais se ouve hoje na política são conversas e mais conversas sobre alianças para as eleições da Prefeitura de Campo Grande. Uma das negociações envolve os rivais PSDB e MDB. Mas nada avança para um acordo concreto. O ex-governador Reinaldo Azambuja, chefão dos tucanos, tem conversado com o ex-governador André Puccinelli, do MDB, para amadurecer a formalização de aliança nas eleições da Capital.

André já está em pré-campanha para prefeitura. O tucano, deputado federal Beto Pereira, também, está percorrendo os bairros da cidade em busca de notoriedade. E todos sabem da necessidade de aliança forte para sonhar com o segundo turno e até vencer uma disputa eleitoral como em Campo Grande. Aliás, a Capital é a única cidade do estado habilitada a ter segundo turno por ter mais de 200 mil eleitores.

Só que nas conversas ninguém abre mão de candidatura em favor do outro. Beto Pereira é um que não aceita ficar fora da disputa eleitoral. Ele disse que o PSDB vai encabeçar a chapa de prefeito. Não tem como ser diferente. E admitiu conversas com os dirigentes do MDB sobre a possibilidade de aliança. A condição seria o MDB indicar o vice que soma em votos. Por isso, os tucanos vão trabalhar muito com pesquisas para indicar o melhor caminho. Outra coisa, Beto não aceita em hipótese nenhuma ser vice de André ou de qualquer outro candidato. É bom deixar claro que as conversas não param só no MDB. Os tucanos estão em negociações com outros partidos.

Continue Lendo...

A imposição do PSDB de não abrir mão de cabeça de chapa é barreira para as negociações avançarem a um acordo com o MDB. André Puccinelli não vê uma negociação prosperar com imposição da outra parte de manter o seu nome para a disputa eleitoral. André gostaria de contar com apoio do PSDB para concorrer à prefeitura. Mas com a decisão do PSDB de abrir mão da cabeça de chapa, as negociações travam até o surgimento de novos fatos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira na íntegra: