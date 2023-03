"Todos em ação 2023" primeira edição é realizada neste sábado na região do Anhanduizinho

O projeto Todos em ação, a prefeitura mais perto de você, começa esse final de semana. O ponta pé inicial será na região do Anhanduizinho. O lançamento da edição será neste sábado (25).

Valorizando uma das maiores regiões de Campo Grande, o evento que começa logo cedo às 8h do sábado, leva mais de 70 serviços gratuitos para os moradores da região. Atividades culturais e recreativas, atendimentos de saúde, avaliação física, cortes de cabelo, emissão de documentos e feira de emprego, são algumas das opções disponíveis a população do Anhaduizinho, nesta primeira edição da ação, em 2023.

No dia do lançamento oficial (25), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) promoverá atividades de educação para o trânsito com o Clube do Setinha, orientações voltadas ao passe do estudante e expedição da credencial do idoso. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) estará com serviços de renegociação de dívidas e outros cadastros.

Na tenda da Secretaria da Juventude (Sejuv), os que passarem pelo evento encontrarão oportunidades para estágio, e ainda podem realizar inscrições para cursos profissionalizantes, agendar a emissão da 1ª via do RG e fazer consulta com nutricionistas.

Assim também como a tenda da Fundação Social do Trabalho (Funsat), que vai ofertar vagas para o mercado de trabalho, além de orientação para acesso a carteira de trabalho e o seguro desemprego.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) vai distribuir mil mudas de árvores frutíferas e levar a prestação de informações sobre as isenções do IPTU, cartas de Habite-se pela Lei da Anistia e sobre Terrenos Baldios.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) também participa da ação com o serviço de consulta, inclusão e atualização do Cadastro Único; orientação dos serviços ofertados pelo CRAS e encaminhamentos, além de atendimento de designer de Sobrancelhas e exposição dos trabalhos manuais realizados em Cursos de Inclusão Produtiva e Geração de Renda.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) estará com diversos serviços durante a programação deste sábado: atendimentos psicológicos, atividades com educador físico, confecção de brinquedos lúdicos com materiais recicláveis, pintura facial, orientação sobre os jogos da Reme, apresentação das atividades desenvolvidas pela Deac e informações e orientações sobre a matrícula na Rede Municipal de Ensino.

A Defensoria Pública do Estado confirmou a participação, serão distribuídas 60 senhas para atendimentos de orientação jurídica, consulta processual, Educação em Direitos, entre outros serviços do órgão.

A Fundação Municipal do Esporte (Funesp) vai realizar avaliações físicas, Projeto Brincalhão com as crianças, juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Sectur), com a estrutura e animadores. O Procon também estará disponível com agentes para prestar informações e esclarecer dúvidas dos consumidores.

A Controladoria-Geral do Município, por meio da Diretoria-Geral de Transparência e Integridade, estará com os serviços de divulgação da Lei de acesso à Informação (LAI) e distribuição de folders orientativos.

A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) vai levar Atendimento ao MEI (Microempreendedor Individual) com orientações para transmitir o Imposto de Renda e consulta ao SPC.

Com foco na geração de renda, a Sidagro ainda vai promover um curso de ovos de páscoa no sábado (25), com duas turmas.

A Subsecretaria de Políticas para a Mulher (SEMU) também estará presente com orientação e divulgação dos serviços da Casa da Mulher Brasileira.

Além de assistir à apresentação da banda musical da Guarda Civil Metropolitana, os participantes da poderão conhecer o canil da GCM.

Os animais de estimação não ficam de fora, para eles será disponibilizado atendimento veterinário, vermifugação, microchipagem e encaminhamentos para castração.

A ação será realizada no sábado com início às 8 horas, na Escola Municipal Tomaz Ghirardelli. O evento conta com mais de 70 serviços disponíveis, e vai até o meio-dia. Além deve se estender no decorrer da semana com a oferta de cursos e serviços com horários diferenciados