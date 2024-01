Toma posse a primeira secretária de cidadania de Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul é o primeiro Estado brasileiro a ter uma secretaria destinada especificamente à temática da cidadania. A antropóloga Viviane Luiza da Silva estará a frente da pasta, que será responsável por políticas públicas para pessoas com deficiências, povos originários, mulheres, população LGBTQIA+, pessoas idosas, promoção da igualdade racial, juventude e assuntos comunitários.

A posse da secretária ocorreu nesta quarta-feira (3). Em coletiva de imprensa a nova empossada disse que este é um momento histórico e que reflete o compromisso do Governo Estadual em zelar pelas diferenças e respeita-las. “Olhamos para a nossa sociedade, para cada cidadão e cidadã. E que nós temos no Mato Grosso Sul, e ver essas diferenças nos fazem quem somos. Essa é a nossa identidade sul-mato-grossense”.

Como pesquisadora do Museu de Etnografia de Viena, Viviane contribuiu para três projetos relevantes na etnografia do Brasil: Natterer, Patrimônio Bororo e Mario Baldi, destacando-se como coautora no livro "Mario Baldi - Fotógrafo austríaco entre Índios Brasileiros".

Já como idealizadora de centros culturais em comunidades indígenas, Viviane Luiza tem contribuído para a promoção e fortalecimento da cultura material e imaterial por meio de objetos indígenas, além de desempenhar papel crucial no assessoramento para a criação de associações das mulheres artistas indígenas nas comunidades Kadiwéu e Terena, impulsionando a economia sustentável.

