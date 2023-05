Tombamento do Complexo do Prosa mobiliza setor produtivo

Estão se ampliando, com o envolvimento de diversos setores representativos da sociedade, as discussões a respeito do projeto de lei de autoria da vereadora Luiza Ribeiro que estabelece o tombamento do Complexo do Prosa, área que compreende o Parque dos Poderes e o Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O tema vinha até então despertando a atenção apenas de ambientalistas, mas agora entraram em cenas instituições que representam os setores da indústria da construção civil, serviços e do ramo imobiliário, já que o projeto poderá criar reflexos também ao entorno do Complexo do Prosa.

E não poderia ser diferente, já que esses setores são os maiores interessados nessa questão. Hoje, são centenas de empreendimentos instalados no entorno do Complexo do Prosa e muitos outros ainda estão na fila, aguardando aprovação das obras pela prefeitura.

No dia 22 de maio passado, última segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Borges, o Carlão, recebeu correspondência assinada por diretores de 16 entidades, dentre as quais a Fiems, Creci, Secovi, Sinduscon, OAB e ACICG.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa disposição ao diálogo e à discussão pode se transformar na oportunidade de se discutir não apenas o tombamento do Complexo do Prosa, mas de forma ampla a questão ambiental em Campo Grande, cujas áreas verdes não se resumem ao Complexo do Prosa.

Com obras significativamente importantes do ponto de vista ambiental paralisadas de tempos em tempos, como é o caso das intervenções na nascente existente no Parque Sóter e a piscina de contenção na esquina das avenidas Hiroshima e Mato Grosso, prefeitura, vereadores, ambientalistas, setor produtivo e a população terão a grande chance de aprofundar a respeito da Campo Grande que todos planejam para esta e para as futuras gerações.