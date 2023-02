Torneio Estadual de Judô é nesse fim de semana

As disputas do Torneio Início Estadual 2023 começam neste fim de semana, no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, conhecido como Guanandizão, em Campo Grande. Evento, organizado pela Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS), abre temporada estadual do esporte.

Lutas começam nesta sexta-feira (10), a partir das 19 horas, com a classe judokinha. No sábado (11), as disputas têm início às 8h30, com o sub-18 e veteranos e a cerimônia de abertura está prevista para as 14 horas.

A competição conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Ao todo, estão inscritos 687 judocas, 437 no masculino e 250 no feminino, que vão representar 17 clubes e seis projetos sociais, de nove municípios: Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Itaporã, Naviraí, Nioaque, Terenos e Três Lagoas.

Os competidores são das classes: judokinha (4 anos de idade), sub-11, sub-13, sub-15, sub-28, sub-21, sênior, veteranos e dangai. A competição terá entrada gratuita ao público. Os melhores colocados garantem vaga no Campeonato Brasileiro Região IV, que acontecerá em Brasília (DF), nos dias 1 e 2 de abril

“O Torneio Início é sempre uma competição muito importante e esperada pelos judocas do nosso estado. Além da expectativa de competir pela primeira vez no ano, é uma competição que começa a contar pontos para o ranking estadual e definir a seleção do estado para os eventos Brasil afora”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

Na última edição, a Associação Desportiva Moura/Estoril foi a campeã, ao conquistar 68 medalhas (24 ouros, 18 pratas e 26 bronzes). O Judô Clube Rocha/Rádio Clube terminou em segundo lugar, com 47 medalhas (17 ouros, 14 pratas e 16 bronzes). Já a Associação Atlética Judô Futuro ficou na terceira posição, indo 38 vezes ao pódio, com 17 ouros, oito pratas e 13 bronzes.