Trabalhador morre em tanque de siderúrgica em Corumbá

O operador de utilidades Welton Júnior de Souza Bastos, de 26 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (14) dentro das dependências de uma indústria siderúrgica em Corumbá, a 430 quilômetros da Capital.

De acordo com a empresa, Vetorial Siderurgia, o corpo do trabalhador foi encontrado por outros funcionários dentro de um tanque de separação de resíduos, com profundidade de cerca de oito metros. Em nota, a siderúrgica informou que não sabe ainda as causas do acidente. Horas antes de localizar a vítima, companheiros perceberam a ausência do trabalhador.

Continue Lendo...

A polícia e a perícia técnica foram acionadas para averiguar a situação. Imagens de câmeras de segurança do local serão entregues à polícia para ajudar na investigação e devem esclarecer como ocorreu a morte. A principal suspeita é que ele tenha sorido um mal súbito após inalar gás proveniente do processo de produção da indústria.

A empresa divulgou uma nota onde afirma que o trabalhador "tinha experiência em sua área de atuação, atuando como colaborador da Vetorial Siderurgia desde o ano de 2019. A Vetorial lamenta profundamente pelo ocorrido, solidarizando-se com os familiares da vítima, aos quais está prestando todo o apoio, e desde já, por meio de suas equipes de segurança, está contribuindo com as autoridades responsáveis pela apuração do caso", informa o texto.