Trabalhador rural de 40 anos sofre ataque de onça em região do Pantanal

Uma onça foi apontada como causadora de várias lesões que um peão de fazenda sofreu no começo da noite de segunda-feira (28). Ele trabalha na região do Paiaguás, em local que fica mais de um dia de distância de viagem a partir de Corumbá. O socorro só conseguiu trazê-lo para a cidade no começo da tarde desta terça-feira (29). Um avião dos Bombeiros prestou o atendimento.

O trabalhador rural de 40 anos informou que estava montado cerca na fazenda e acabou sendo atacado por uma onça. Ele tentou fugir do animal, mas não conseguiu. Além dele, havia um colega de trabalho no local, porém não ficou ferido. O homem sofreu graves ferimentos nos dois braços e na perna.

Conforme os Bombeiros, ele teve cortes na cabeça, fraturas e ferimentos lacerantes nos braços e queimadura de segundo grau na perna coxa direita porque o celular que estava no bolso explodiu com o ataque. Ele foi trazido para Corumbá consciente e orientado, apesar dos ferimentos.

O funcionário da fazenda está no local há 3 anos e, até então, nunca tinha sofrido um ataque desse tipo. Depois de ter sido trazido para Corumbá, ele foi levado para a Santa Casa local e precisou passar por cirurgia, por conta da fratura exposta que sofreu em um dos braços. Ele segue internado e ainda sem data para receber alta hospitalar.

A região da fazenda fica entre a região da Serra do Amolar e Porto Jofre (MT), local que é conhecido pela grande densidade de população de onças-pintadas. Onças pardas também existem nesse local.

Em Corumbá, o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), que tem atuação voltada para conservação e estudo do comportamento de onças, deu suporte no atendimento do trabalhador rural com orientações aos funcionários da fazenda. Conforme apurado, ataques de onças não são comuns e a principal orientação dos técnicos do IHP é que seja evitado o contato direto. A Polícia Militar Ambiental em Corumbá deve ser acionada para realizar registro do ataque.