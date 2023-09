Trabalhadores de Ladário e Porto Murtinho recebem acordo de R$ 30 milhões

Cerca de 150 trabalhadores de Ladário e Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, receberão um acordo de R$ 30 milhões em dívidas trabalhistas. O acordo foi firmado em uma audiência realizada na quarta-feira (20), durante a 13ª Semana Nacional da Execução Trabalhista.

Os trabalhadores cobravam dívidas trabalhistas de um grupo de empresas de navegação que atuava na região do Pantanal. As empresas deixaram de operar em 2014, deixando os trabalhadores sem receber salários, benefícios e verbas rescisórias.

Após um longo processo de negociação, as empresas concordaram em pagar o valor total da dívida, com a possibilidade de parcelamento. Os trabalhadores poderão optar por receber 80% do valor em seis parcelas mensais, com início em 16 de outubro, ou receber o valor integral atualizado em 15 de abril de 2024.

O acerto foi comemorado pelos trabalhadores e pelo Ministério Público do Trabalho.

O acordo ainda precisa ser homologado pelo juiz André Luis Nacer de Souza, coordenador do Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial (CEPP) do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região.