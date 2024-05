Fé e tradição reúnem fiéis na confecção dos tapetes para o Corpus Christi

Em Campo Grande, a celebração de Corpus Christi ganha vida através dos elaborados tapetes que adornam as ruas da cidade nesta quinta-feira (30). A tradição, mantida com fervor pelos moradores, transforma mais de 1,5 km capital sul-mato-grossense em um cenário de cores, arte e devoção religiosa.

A preparação para a confecção dos tapetes começa semanas antes do evento. Segundo Renato Baltasar, fiel da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, a comunidade setoriza por grupos cada material que será usado. "Essa união ela demonstra o quanto que Jesus está presente no nosso coração, né? É uma quinta-feira fria, você trabalha a semana inteira, acorda cedo e tem fé para levantar e vir aqui", enfatiza Baltasar. Neste ano, cerca de 2.300 voluntários amanheceram nas ruas de Campo Grande para iniciar os trabalhos.

Fiéis desenham tradicionais símbolos católicos

Segundo o coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Campo Grande, Padre Cléber Brugnago Rosa, a tradição de confeccionar tapetes na celebração de Corpus Christi surgiu com a chegada dos portugueses na colonização do Brasil. "É uma forma de carinho de amor de demonstração de fé do povo a Nosso Senhor que vai percorrer as ruas, então o Senhor vai passa pelos nossos tapetes e muitas mãos estiveram presentes na confecção, é Jesus passando pela história de muita gente".

Padre Cléber também explica que neste dia é celebrado a memória de Jesus através da Eucaristia. "Essa solenidade da igreja foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1200 e pouco, e se perpetua até hoje". São esperadas cerca de 35 mil pessoas para a celebração da Santa Missa e a procissão com o Santíssimo Sacramento, que será realizada na Praça do Rádio.

Durante a madrugada desta quinta-feira (30), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou as ruas em que os tapetes estão sendo confeccionados, com exceção dos cruzamentos. A Av. Afonso Pena (entre a Rua Padre João Crippa e Rua 13 de Maio), e a Rua 13 de Maio (entre Av. Afonso Pena e Av. Fernando Correa da Costa ) estarão interditadas atá às 22h de hoje.