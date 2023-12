Tradicional Festa da Linguiça de Maracaju já tem datas e atrações confirmadas para 2024

A Festa da Linguiça de Maracaju chega na sua 28ª edição e em 2024 acontece entre os dias 03, 04 e 05 de maio no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, onde é realizada todos os anos. O Rotary Clube, responsável pelo evento, divulgou uma parte da programação que conta com apoio dos governos do Estado e do Município.

A dupla sertaneja Guilherme e Benutto se apresentam em Maracaju pela primeira vez durante a Festa da Linguiça, além de outros nomes previstos que devem ser divulgados em breve e artistas regionais da terra. A Festa conta com exposições, artesanato, parque de diversão e comidas típicas incluindo a famosa linguiça de Maracaju produzida artesanalmente com ingredientes especiais.

A Festa é parte do calendário oficial de eventos da cidade, que atrai todos os anos milhares de pessoas da região. Em 2023, mais de 25 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições durante o evento, e em torno de 20 toneladas da linguiça foram vendidas. O preparo da Linguiça de Maracaju é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do triângulo mineiro no intuito de conservar os cortes nobres, deixando os demais para o preparo de outros pratos.