O Dia de São José, celebrado em 19 de março, é uma data reverenciada em diversos países ao redor do mundo, cada um com suas tradições gastronômicas distintas. Aqui estão algumas delas:

1. Zeppole di San Giuseppe (Itália): Na Sicília, é comum saborear os Zeppole di San Giuseppe, bolinhos fritos recheados com creme de baunilha ou ricota doce e decorados com cereja e açúcar de confeiteiro.

2. Frittelle di San Giuseppe (Itália): Outra iguaria italiana são as Frittelle di San Giuseppe, bolinhos fritos servidos com calda de mel e enfeitados com frutas cristalizadas.

3. Bolo de São José (Portugal): Em Portugal, é tradicional preparar um bolo feito com massa folhada e recheado com creme de pasteleiro ou doce de ovos, decorado com açúcar em pó e uma cruz de massa folhada.

4. Panelada (Brasil): No Nordeste brasileiro, a Panelada é uma tradição, um prato elaborado com miúdos de boi cozidos com temperos e acompanhados de arroz, feijão, farofa e vinagrete.

Essas são apenas algumas das práticas culinárias associadas ao Dia de São José. Cada região pode ter suas próprias variações e pratos especiais para essa ocasião.

Além disso, a Crema Catalana é uma sobremesa clássica da culinária catalã, remontando ao século XIV. Acredita-se que sua origem esteja ligada à Semana Santa, quando as freiras dos conventos catalães preparavam doces com gemas de ovos durante a Quaresma, inclusive para o Dia de São José. A receita consiste em uma mistura cremosa de gemas de ovos, açúcar, leite e casca de limão ou laranja, cozida em banho-maria e caramelizada na superfície. Servida em taças individuais, é decorada com canela em pó, proporcionando uma experiência gastronômica singular que reflete a rica tradição cultural e culinária da região catalã.

