Traficantes criam 'entreposto de entorpecentes' em Campo Grande

Em pouco mais de dois meses de investigação, policiais da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) de Campo Grande, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF-MS) prenderam seis traficantes de drogas e retiraram de circulação mais de meia tonelada de cocaína, causando um prejuízo superior a R$ 34 milhões ao grupo criminoso.



A partir das informações do Serviço de Inteligência, os policiais localizaram um depósito na Capital que funcionava como um ‘entreposto de entorpecentes’. Grandes quantidades de cocaína eram trazidas da região de fronteira e armazenadas em Campo Grande para depois serem distribuídas em outros estados do país.

A última apreensão foi realizada esta semana, na noite de segunda-feira (11), na BR-262, no município de Terenos. “Estávamos em investigação dessa quadrilha e conseguimos fazer a abordagem desse veículo, uma caminhonete com dois ocupantes. Durante a entrevista eles estavam nervosos. Foi feita uma vistoria no veículo e encontrado um compartimento oculto na carroceria. A droga estava em um fundo falso”, relatou o chefe da Delegacia da PRF em Campo Grande, Marcos Klay.



Foram encontrados 164 pacotes de cocaína que totalizaram 176 quilos da droga avaliada em R$ 12 milhões. Os traficantes V.G.F.P., de 20 anos, e W.A.B., de 46 anos, não tinham passagem pela polícia e foram presos em flagrante. A camionete modelo VW Amarok também foi apreendida.

Continue Lendo...

Delegado titular da Denar, Hoffman Dávila

"É a terceira operação contra essa organização criminosa. Temos trabalhado na ação de inteligência e também no trabalho de campo para desarticular esses tipos de organizações que formam consórcios e vem pra Campo Grande, armazenam o entorpecente e depois outros integrantes levam essa droga para outros estados, especialmente para o centro sul do país”, revelou o delegado titular da Denar, Hoffman Dávila.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa última ação contra o grupo criminoso mobilizou 12 policiais civis e rodoviários federais. Agora, as forças da segurança pública buscam localizar os chefes da organização criminosa e também localizar o entreposto de drogas.

Delegado Roberto Guimarães e, ao lado, o chefe da Delegacia da PRF em Campo Grande, Marcos Klay

"As investigações deram início há uns três meses quando nós descobrimos um entreposto aqui na capital, que era um depósito de cocaína e, a partir daí, foi feito um trabalho de inteligência atrelado ao trabalho de campo na captação de informação que resultou em três apreensões contando com essa. Foram presas seis pessoas até o momento e as investigações continuam para tentar encontrar onde seria o depósito desses criminosos em Campo Grande e identificar o cabeça do grupo", concluiu Roberto Guimarães, delegado da Denar.

Clique aqui e acesse também nosso canal do Whastapp

É a CBN CG mais perto de você, com a garantia de privacidade.