Trajetória do IPCA-15 apresenta queda no mês de julho e aumenta pressão sobre o BC

A conversa desta terça-feira (25), no CBN Finanças, foi a análise dos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). Neste mês de julho, o indicador da inflação apresentou queda no período.

De acordo com o levantamento, apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a redução foi de 0,07%; 0,11 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de junho (0,04%).

O resultado de julho foi influenciado pelas quedas de Habitação (-0,94%) e Alimentação e bebidas (-0,40%), que contribuíram com -0,14 p.p. e -0,09 p.p, respectivamente. Os preços de Artigos de residência (-0,40%) e Comunicação (-0,17%) também recuaram.

Para Hudson Garcia, a queda do IPCA-15 adiciona mais pressão ao Banco Central (BC). Em agosto, o Comitê de Política Monetária (COPOM) vai avaliar a redução na taxa de juros, que hoje está em 13,15%.

Por outro lado, o setor que apresentou a maior alta (0,13 p.p.) e a maior variação (0,63%) foi o setor de Transportes. Outros grupos que também apresentaram aumento foram Vestuário (0,04%) e as Despesas Pessoais (0,38%).

Acompanhe a entrevista: