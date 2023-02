Tranquilidade do Carnaval surpreende Batalhão de Choque

Durante as folias de carnaval, o Batalhão de Choque da Polícia Militar realizou o policiamento do evento em Campo Grande, que teve poucas ações de intervenção. Uma operação especial ainda prendeu três estupradores que estavam foragidos.

A tranquilidade do carnaval surpreendeu os policiais e o patrulhamento contou com viaturas, ajuda de cães e também com policiais a pé, em meio à multidão. De acordo com o tenente coronel Rocha, a população vem se transformando e apreciando o carnaval de uma maneira mais tranquila e segura.

"A Polícia Militar tem um plano bastante específico para nossas ações no período de Carnaval, é reforçado o policiamentos em todos os locais que terão festas. O Batalhão é a parte da Polícia Militar que detém a especialização do policiamento em eventos e foi um Carnaval muito tranquilo, que chama a atenção da polícia", afirma o tenente.

Sobre a atuação dos policiais com o bastão e gás lacrimogêneo no primeiro dia de carnaval, Rocha afirma que foram as técnicas menos danosas usadas pela polícia para conter alguns populares que estavam prejudicando o andamento da folia. Além dos casos pontuais de briga generalizada, vias de fato e agressões leves, não foram registradas ocorrências graves de violência.

"Por mais que pareça danoso, é o que menos dano causa porque é pontual, usado em quem está envolvido na briga. Em uma briga generalizada, eu preciso primeiro conter esse ânimo para depois tentar uma prisão", explica Rocha.

Ainda no período de carnaval, o batalhão prendeu três estupradores que estavam foragidos, em Campo Grande. Os autores tinham mandados de prisão em aberto por estupro de vulnerável e foram alvos da operação.

O Batalhão de Choque reforça que toda a ação policial foi feita com a ajuda das denúncias anônimas, Rocha afirma que as denúncias são seguras para o cidadão e cooperam muito com as operações.

"O cidadão de bem quando faz uma denúncia, economiza esforços e muito trabalho da polícia. Eu consigo chega de forma mais precisa nesse criminoso que, muitas vezes, está condenado, está praticando um crime, então o cidadão consegue apoiar bastante a Polícia Militar, a gente agradece muito quando isso acontece", diz o Tenente.

Para realizar uma denúncia anônima, sem identificação e segura para o popular, pode-se utilizar os telefones 190 e 181.