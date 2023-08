Trânsito: Confira as interdições da semana

Com um calendários diverso, a semana dos 124 anos de Campo Grande terá interdições em trechos da região central. A Agência Municipal de Trânsito (Agetran) informa as interdições e orienta para o planejamento de rotas alternativas com antecedência.

21 a 26/08/2023

Local: Rua General Mello entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras

Rua Dr. Temístocles entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras

Avenida Calógeras entre Rua General Mello e Avenida Mato Grosso

Evento: Festival Reviva Mais Campo Grande 124 Anos

23 a 27/08/2023

Local: Avenida Fernando Correa da Costa entre Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio (ambos sentidos)

Evento: Marcha para Jesus

25 e 26/08/2023

Local: Avenida Afonso Pena entre Rua Rui Barbosa e Avenida Calógeras (a partir das 20h do dia 25/08/2023)

Rua 13 de Maio entre Rua Dom Aquino e Rua 15 de Novembro (a partir das 20h do dia 25/08/2023)

Rua 13 de Maio entre Avenida Mato Grosso e Rua 7 de Setembro (a partir das 6h do dia 26/08/2023)

Avenida Mato Grosso (sentido bairro), Rua Antônio Maria Coelho, Rua Maracaju, Rua Dom Aquino, Rua Barão do Rio Branco, Avenida Afonso Pena, Rua 15 de Novembro e Rua 7 de Setembro (entre a Rua 14 de Julho e Rua Rui Barbosa).

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande