Transporte agropecuário lidera nas estradas

Produtos do setor agropecuário lideram fluxo do transporte rodoviário de cargas em Mato Grosso do Sul e no Brasil.

O escoamento de produtos agropecuários por rodovias é o mais utilizado ao longo dos anos em Mato Grosso do Sul e em todo país. De acordo com a FreteBras, maior plataforma de transporte rodoviários de cargas no Brasil, em 2022, 55% de todos os fretes registrados no estado, foram de produtos do setor. Este é um dos temas apresentados no Boletim Famasul Log, publicado nesta quarta-feira (2).

Apesar das características atrativas do modal como flexibilidade, agilidade e boa oferta, o volume limitado de carga de caminhões, somado aos custos de combustíveis, manutenção e pedágios, encarece essa logística.

De acordo com o Sistema Famasul, o diesel segue em queda porque continua livre desses mesmos encargos até o final de 2023.

Outro combustível que também continua isento dos impostos federais é o etanol, por ser um produto renovável e promover a sustentabilidade da sua produção por meio, principalmente, da Cana-de-açúcar.

Notícia positiva para o setor que é a mistura do biodiesel passou de 10% para 12% na composição do diesel. Hoje, o óleo de soja responde por 70% da matéria-prima na produção deste combustível biodegradável no Brasil.

*Com informações de Famasul