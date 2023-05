Transporte de cargas por hidrovias cresceu 80% nos três primeiros meses do ano

Mato Grosso do Sul teve um aumento no transporte hidroviário de cargas no primeiro trimestre de 2023. Ao total, 1,6 milhão de toneladas foram transportadas nos rios sul-mato-grossenses.

De acordo com dados do boletim aquaviário da Antaq – Agência Nacional de Transporte Aquaviários, o item mais transportado foi o Minério de Ferro, com 1,3 milhão de toneladas sendo deslocadas, com o porto Gregório Curvo, em Corumbá, sendo responsável por mais da metade desse transporte.

O transporte de soja está em segundo lugar. Mais de 153 mil toneladas do produto escoaram através de um porto privado em Porto Murtinho. As exportações de produtos, pelo terminal portuário de Porto Murtinho devem bater recorde neste ano em Mato Grosso do Sul, superando 1,2 milhão de toneladas. A expectativa no inicio deste ano era que o terminal portuário movimentasse 700 mil toneladas.

Atualmente a movimentação de cargas em Porto Murtinho é feita pelo Terminal Portuário do Grupo FV que foi inaugurado em 2020. O terreno do terminal abrange 50 hectares, possuindo o total de 26 hectares de área útil, sendo 500 metros de frente para o Rio Paraguai. A capacidade de fluxo de embarque é de mil toneladas por hora para o transbordo de soja, milho e açúcar, assim como a importação de fertilizantes. Sua estrutura tem a capacidade de movimentar até dois milhões de toneladas de grãos por ano. O Terminal também está apto a movimentar outros produtos.