Transtorno alimentar afeta saúde mental

Você já escutou a expressão: ‘a saúde começa pela boca’? Pois é, nos últimos anos esta relação tem ganhado cada vez mais destaque devido a necessidade de promover escolhas alimentares mais saudáveis, mas também garantir a própria saúde mental.

A psicóloga Renata Romero, entrevistada do Jornal CBN CG desta terça-feira (12), frisou que ‘nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, mas um transtorno alimentar pode ser levado por uma dieta restritiva’.

“Então dietas muito restritivas como a do ‘Ovo’, da ‘Lua’, por exemplo, podem desencadear em transtornos. A gente está falando de uma disfunção do nosso corpo. Então de repente eu entro numa restrição e o meu corpo entende que eu estou passando por uma privação. O corpo começa a entender que eu estou comendo errado e que eu preciso compensar de alguma forma, porque eu vou ficar em jejum tantos dias, porque vou sair correndo… então nosso cérebro entende que da próxima vez que eu comer eu preciso fazer estoque, porque daqui a pouco esta pessoa vai me privar de novo”, explicou a psicóloga.

No próximo dia 30 de setembro e 01 de outubro será realizado em Campo Grande o 1º Simpósio com o tema: Compreendendo a relação entre transtornos alimentares, obesidade e saúde mental. O encontro é aberto ao público no primeiro dia e específico para profissionais da área no dia 01. As inscrições e mais informações você pode conferir clicando aqui.