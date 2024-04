Tratamento de coluna menos invasivo garante retorno mais rápido à rotina

Será realizada na próxima sexta-feira (12), a Terceira Jornada de Endoscopia da Coluna de Mato Grosso do Sul. O evento, organizado pelo Centro de Tratamento da Coluna de Mato Grosso do Sul (CTC-MS), vai reunir 18 palestrantes renomados de todo o Brasil, que vão debater de forma dinâmica a abordagem do tratamento inovador.

Segundo o ortopedista - sócio proprietário do CTC-MS - Marcel Peres, profissionais de saúde, acadêmicos de medicina e interessados no procedimento discutirão o assunto por cerca de 10 horas. “São 100 inscritos. Os palestrantes vão debater os casos focados nas patologias da coluna com ênfase na endoscopia”.

Especialista em saúde da coluna vertebral, o cirurgião por endoscopia de coluna, falou sobre a conduta conservadora do tratamento. “A decisão pela cirurgia é do paciente. Cerca de 5% dos casos são cirúrgicos, a maioria é acompanhada por tratamento [...] No CTC-MS somos um dos centros conservadores em relação à cirurgia. Como somos referência os pacientes vêm nos procurar com casos mais avançados”. Acompanhe a entrevista completa.