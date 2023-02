"Tratamento estava inadequado", afirma direção clínica do HCAA

O corpo clínico do Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) anunciou paralisação dos atendimentos na última quarta-feira (22), após encaminhar documento à diretoria do Hospital exigindo cumprimento integral de dois pontos: regularização dos pagamentos e contratos dos integrantes do corpo clinico e a regularização dos serviços de patologia e exames de imagem.

Na manhã desta sexta-feira (24), a Rádio CBN Campo Grande entrevistou, ao vivo, o diretor clínico do HCAA, o médico oncologista João Paulo Vilalba, sobre a paralisação. Ele destacou o prejuízo aos pacientes se a situação atual não mudar. Assista a entrevista: