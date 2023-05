Tratativas para novo aeroporto de Maracaju já começaram

É um anseio antigo e de muitos moradores. Maracaju deve ter em breve um novo aeroporto com funcionamento regular e voos comerciais, podendo operar com grandes aeronaves. Essa é a ideia do projeto inicial que já vem vendo discutida pelas autoridades locais.

Em recente visita a Maracaju, o Governador Eduardo Riedel garantiu o apoio do Governo do Estado para a instalação do novo aeroporto e disse que entende a necessidade e o investimento é importante para gerar mais desenvolvimento ao município.

A atual gestão também já adquiriu um terreno, em um novo local sentido Maracaju-Jardim, com capacidade de construção de uma pista maior, atendendo às normais e exigências da aviação civil para operação de pousos e decolagens comerciais. Ainda pela ideia inicial do projeto, Maracaju passaria a atender voos diários ligando a cidade à outros centros do país.

As tratativas legais para a instalação e construção do novo espaço ainda estão acontecendo.