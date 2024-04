TRE oferece atendimento eleitoral especial na capital

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realiza nesta quarta-feira (10), atendimento eleitoral especial para pessoas com deficiência e espectro autista, das 8h às 12h e para os jovens, das 12h às 18h. O atendimento será no Centro Integrado de Justiça, localizado na Rua 7 de Setembro, 174, esquina com a Avenida Calógeras.

Serviços como emissão do primeiro título e transferência de domicílio e revisão serão feitas no local. É necessário comparecer com os documentos originais (RG e CPF) e comprovante de residência em mãos. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 2107-7242.

“Com isso a Justiça Eleitoral busca um atendimento mais amplo, inclusivo e democrático, assegurando também a esses públicos o acesso ao voto e ao exercício da sua cidadania. É exatamente por intermédio do voto que esses jovens irão escolher quem os representará”, finalizou a diretora-adjunta da Escola Judiciária Eleitoral de MS, Silmara Amarilla.

Serviço:

Atendimento Eleitoral Especial

Data: 10 de abril (quarta-feira)

Local: Centro Integrado de Justiça

Endereço: Rua 7 de Setembro, 174

