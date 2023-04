Trecho de rodovia que encurtará distância de Campo Grande a Bonito passa a custar R$69 milhões

Foi publicado Diário Oficial do Estado da segunda-feira (10), o termo aditivo ao contrato do lote um da pavimentação da MS-345. O acréscimo do contrato é de R$718 mil.

A execução da obra está sendo feita pela Construtora Caiapó Ltda. Inicialmente, o valor do contrato para a pavimentação asfáltica da rodovia era de R$47,4 milhões. Com o último aditivo do contrato, as obras estão orçadas em R$69,1 milhões.

As obras na MS-345 prometem encurtar a distância da capital até Bonito em 70 km, ida e volta. As obras estão divididas em quatro lotes, e inicialmente estavam orçadas em R$212 milhões.