Trecho de rodovia que liga Coxim ao Pantanal do Paiaguás receberá investimento de R$ 45 milhões

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado de hoje (15) o contrato de mais uma etapa de revestimento primário da MS-214. O trecho de 33km de extensão vai do km 165,200 ao km 198,233, da rodovia estadual.

O governo investirá mais de R$ 45 milhões no trecho. A empresa responsável pela obra será a André L. Dos Santos Ltda.

A obra deve iniciar após a assinatura da Ordem de Início dos Serviços (OIS). O prazo para conclusão do serviço é de 420 consecutivos, contados após a assinatura da OIS.

O projeto de implantação da MS-214 é de 300 quilômetros para integração do Pantanal. Depois de pronta, a rodovia ligará a BR-163 até Porto Jofre, em Poconé, onde deverá ser construída uma ponte sobre o Rio São Lourenço, em uma parceria entre os governos de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Ade implantação da MS-214 está em execução desde 2021. São cinco lotes, sendo o primeiro de 59,20 quilômetros (em andamento); o segundo de 35,20 quilômetros (contratado); o terceiro de 33,033 quilômetros (contratado); o quarto de 35 quilômetros (projeto); e o quinto de 37,60 quilômetros (projeto). O investimento previsto em todos os trechos é de R$ 238,6 milhões.