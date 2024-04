Trechos da MS-040 e MS-316 serão pavimentados

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou a contratação de projetos executivos de engenharia para implantação e pavimentação em duas importantes rodovias: a MS-040 e a MS-316.

Pelo projeto da MS-040, serão pavimentados 88 quilômetros da rodovia, entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia. Os trechos contemplados compreendem do entroncamento da MS-459 ao entroncamento da BR-158/MS-395, abrangendo uma extensão de aproximadamente 39,10 km e 49,00 km, respectivamente.

Com um investimento de cerca de R$ 2,9 milhões, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) visa aprimorar a trafegabilidade e segurança da via, beneficiando a região leste do estado.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo, ressaltou a importância desses projetos para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, afirmando que “projetos robustos aceleram a chegada de novos investimentos” e que o governo tem se empenhado em realizar obras que impactem positivamente na vida das pessoas.

Além disso, o Governo divulgou aviso de licitação para execução do projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação do lote 2 da MS-316. Este trecho, com extensão aproximada de 39,5 km, passa pelo Rio das Morangas, nos municípios de Chapadão do Sul e Inocência.

*Com informações da Agesul